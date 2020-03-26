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بارزاني يتلقى رسالة تهنئة من ترامب بمناسبة عيد "نوروز"

أخبار العالم العربي

بارزاني يتلقى رسالة تهنئة من ترامب بمناسبة عيد
RT
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني
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تلقى رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني رسالة تهنئة بعثها له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمناسبة "عيد نوروز".

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وقال بارزاني في تغريدة على "تويتر": "يشرفني تلقي رسالة من الرئيس الأمريكي ترامب الذي تمنى لشعب إقليم كردستان نوروزا سعيدا".

وأضاف: "باسم شعب إقليم كردستان، أشكر الرئيس ترامب والشعب الأمريكي.. وأتطلع إلى تعزيز علاقاتنا مع الولايات المتحدة".

وعبر ترامب في رسالته عن تطلعه "نحو فرص جديدة لتعزيز علاقاتنا الاقتصادية والأمنية مع حكومتكم... لقد حققنا معا مكاسب عظيمة ضد تنظيم داعش".

وجاء في نص رسالة ترامب:

فخامة الرئيس نيجرفان بارزاني

إقليم كردستان جمهورية العراق

فخامة الرئيس،

باسم شعب الولايات المتحدة الأمريكية أرجو لكم ولشعب إقليم كردستان العراق نوروزا سعيدا.

لقد حققنا معا مكاسب عظيمة ضد تنظيم داعش، ونتطلع بأمل نحو فرص جديدة لتعزيز علاقاتنا الاقتصادية والأمنية مع حكومتكم".

مع التقدير

دونالد ترامب

المصدر: "رووداو"

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