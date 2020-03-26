مصر.. الإعلان عن أول وفاة بفيروس كورونا في الأزهر

ذكرت وسائل الإعلام المصرية أن كلية العلوم بجامعة الأزهر سجلت أول وفاة بفيروس كورونا طالت أحد الأساتذة المتفرغين بقسم الكيمياء.

إقرأ المزيد

وكشف مصدر مطلع بالكلية، رفض ذكر اسمه في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" المصري، أن الكلية اتخذت الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا فور ظهوره في مصر وتم تعقيم الكلية بالكامل، وتم توجيه رسالة لاثنين من الأساتذة من ضمن المتواجدين مع الحالة قبل وفاتها بالفيروس.

وأوضح المصدر، أنه تم اكتشاف الحالة منذ أسبوع تقريبا وتم نقلها مباشرة من خلال وزارة الصحة إلى مستشفى العزل الطبي بالعجمي في الإسكندرية.

وأشار إلى أن الكلية حينما علمت بالإصابة تم غلق المبنى بالكامل لمدة أربعة أيام وتم تكثيف عملية التعقيم لكل جزئية في المبنى حماية وحرصا على صحة الأساتذة والعاملين.

وأكد أن الكلية الآن مغلقة تماما وسيتم مباشرة العمل مرة أخرى يوم الأحد المقبل بنظام التناوب بين العاملين طبقا لقرار رئيس الوزراء بتخفيض العمالة إلى النصف.

المصدر: صدى البلد