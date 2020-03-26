الزرفي: ولاء الحشد الشعبي سيبقى للعراق والعراقيين

أكد رئيس الحكومة العراقية المكلف عدنان الزرفي اليوم الخميس، أن ولاء الحشد الشعبي سيبقى للعراق والعراقيين.

وكتب في تغريدة على "تويتر": "هيئة الحشد الشعبي مؤسسة عسكرية عراقية تأسست بقانون برلماني ومطلب شعبي لمحاربة الإرهاب وإنقاذ العراق".

هيئة الحشد الشعبي مؤسسة عسكرية عراقية تأسست بقانون برلماني ومطلب شعبي لمحاربة الارهاب وإنقاذ العراق ، لقد ساهمنا في كتابة القانون وصوتنا للحشد كواجبٍ وطني وخصصنا لها الموازنة الكافية في اللجنة المالية

ستبقى هيئة الحشد مؤسسة رصينة وسيبقى ولائها و تضحياتها للعراق والعراقيين . — عدنان الزرفي Adnan Alzurfi (@adnanalzurfi) March 26, 2020

وأضاف: "لقد ساهمنا في كتابة القانون وصوتنا للحشد كواجب وطني وخصصنا للهيئة الموازنة الكافية في اللجنة المالية"، مشددا على أن "هيئة الحشد مؤسسة رصينة وسيبقى ولاؤها وتضحياتها للعراق والعراقيين".

ويواجه الزرفي، الذي كلف بتشكيل الحكومة العراقية عقب انسحاب المرشح الأول محمد توفيق علاوي، على خلفية رفض عدد من الأحزاب السياسية في البلاد لترشيحه.

المصدر: RT