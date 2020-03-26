الأمم المتحدة توجه رسالة للشعب العراقي بشأن كورونا والتحديات التي يواجهها العراق

وجهت ممثلة بعثة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت رسالة إلى شعب وساسة العراق، شددت فيها على ضرورة إعلاء القضية الوطنية ومصالح الشعب على الأهواء الحزبية والمصالح الضيقة.

وقالت بلاسخارت في رسالتها، إنه "من الصعب المبالغة في حجم التحديات التي تواجه العراق في الوقت الراهن، وقد تفاقمت الأزمات السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية بسبب فيروس كورونا الذي لم يسلم منه العراق".

وأضافت: "هذه أوقات غير مسبوقة حقا، وكما قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مؤخرا، فإن الأوقات غير المسبوقة تتطلب اتخاذ تدابير وقائية غير مسبوقة، الأولوية هي منع الفيروس من الانتشار بسرعة.. هذه معركة كل فرد، ولا يمكن لأي قدر من الإجراءات الحكومية أن تنجح بدون المشاركة النشطة من جميع السكان".

وتابعت: "أود أن أذكر بالكلمات الحكيمة للمرجع الديني علي السيستاني، الذي حث العراقيين على إطاعة النصائح الطبية، وعدم التجمع بأعداد كبيرة، حيث خطر إصابة الأشخاص بالعدوى ونشر الفيروس شديد للغاية".

وأضافت: "يحدوني أمل صادق في أن يدرك القادة السياسيون مدى جدية الوضع، وأن يجتمعوا بروح الوحدة الوطنية، وأنه يجب أن تستسلم الحزبية والمصالح الضيقة للقضية الوطنية الكبرى وصالح الشعب العراقي".

المصدر: "رووداو"