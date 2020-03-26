الكويت تسجل 13 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 208 .

من جانبه أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ باسل الصباح اليوم شفاء 6 حالات جديدة من المصابين بالفيروس ليرتفع عدد الحالات التي تعافت أو تماثلت للشفاء إلى 49.

تعلن #وزارة_الصحة عن تأكيد إصابة 13 حالة جديدة ب #فيروس_كورونا_المستجدّ COVID19 ليصبح الإجمالي 208 حالة pic.twitter.com/fX6b3LBUfn — وزارة الصحة - الكويت (@KUWAIT_MOH) March 26, 2020