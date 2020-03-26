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الكويت تسجل 13 إصابة جديدة بكورونا

أخبار العالم العربي

الكويت تسجل 13 إصابة جديدة بكورونا
Reuters Stephanie McGehee
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أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 208 .

من جانبه أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ باسل الصباح اليوم شفاء 6 حالات جديدة من المصابين بالفيروس ليرتفع عدد الحالات التي تعافت أو تماثلت للشفاء إلى 49.

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