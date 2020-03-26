محافظة عراقية تقرر سجن كل من يكسر حظر التجوال الوقائي

قررت السلطات المحلية في محافظة كربلاء بالعراق، اليوم الخميس، سجن كل من يكسر حظر التجوال الوقائي.

وفي بيان صحفي أعن محافظ كربلاء نصيف الخطابي، حالة الإنذار القصوى في المحافظة ابتداء من فجر اليوم.

وقال "تم اعلان حالة الطوارئ القصوى بالمحافظة، وإن قوات الجيش والأجهزة الأمنية ستبدأ بسجن كل من يخرق حظر التجوال".

يذكر أن دائرة صحة كربلاء أعلنت أمس الأربعاء عن تسجيل خمس إصابات جديدة وحالتي وفاة بفيروس كورونا.



المصدر: RT