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قصف بالكاتيوشا على المنطقة الخضراء في بغداد

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قصف بالكاتيوشا على المنطقة الخضراء في بغداد
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كشف مصدر أمني عراقي، اليوم الخميس، عن تعرض المنطقة الخضراء وسط بغداد لقصف صاروخي لم يسفر عن سقوط ضحايا.

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مراسلنا: سماع دوي انفجارات قرب المنطقة الخضراء وسط بغداد
مراسلنا: سماع دوي انفجارات قرب المنطقة الخضراء وسط بغداد

وقال المصدر في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن "صاروخا من نوع كاتيوشا سقط قرب المنطقة الخضراء ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية دون وقوع أية خسائر بشرية". 

وأضاف أن "صافرات الإنذار أطلقت"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

يذكر أن المنطقة الخضراء وسط بغداد التي تضم مقار حكومية وسفارات بينها السفارتان الأمريكية والبريطانية تتعرض بين فترة وأخرى إلى قصف بالصواريخ وقذائف الهاون يؤدي في بعض الأحيان إلى سقوط قتلى وجرحى وإلحاق أضرار مادية.

وتنفذ القوات الأمريكية المتمركزة في العراق ضربات جوية ضد جماعات تدعمها إيران تحملها واشنطن مسؤولية الهجمات الصاروخية على قواعدها وعلى سفارة الولايات المتحدة في المنطقة الخضراء.

المصدر:"السومرية"

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