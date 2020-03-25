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الرئيس الجزائري يغرد مواسيا سكان مدينة البليدة الخاضعة للحجر الصحي

أخبار العالم العربي

الرئيس الجزائري يغرد مواسيا سكان مدينة البليدة الخاضعة للحجر الصحي
Reuters TM/ZWO
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
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نشر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، تغريدة على "تويتر" خاطب فيها سكان مدينة البليدة التي تخضع لحجر صحي كامل بعد تسجيل أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا فيها.

وكتب تبون "تحية تقدير لأهلنا في البليدة لصبركم على الحجر المفروض من فيروس كورونا بيقين منكم، وحاشا أن يكون عقوبة. البليدة جوهرة الجزائر لا تعاقب. إن الله والدولة معكم ومع الجزائر قاطبة".

وأضاف "سننتصر على الوباء، وبحول الله لن يطول، فعلينا جميعا التقيد بإجراءات الوقاية. اللهم أحفظ الجزائر."

وكانت وزارة الصحة الجزائرية أفادت، أمس الثلاثاء، بأن عدد الوفيات بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 19، فيما وصل عدد الإصابات إلى 264.

المصدر: RT

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