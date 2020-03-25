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القبض على "الصخرة" بعد مقطع مسيء لرجال الأمن السعوديين (فيديو)

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القبض على
الصخرة
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اعتقلت السلطات السعودية أحد نجوم مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد، الملقب بـ"الصخرة"، بعد اتهامه بالإساءة لرجال الأمن في المملكة.

وقالت شرطة منطقة مكة في تغريدة لها، اليوم الأربعاء، على صفحتها في موقع "تويتر" إنه تم القبض على صاحب الفيديو المتداول، وهو سعودي في العقد الرابع من العمر.

وسخر "الصخرة" في الفيديو من آلية عمل رجال الأمن السعوديين، مما أثار جدلا وغضبا على مواقع التواصل الاجتاعي، وطالب العديد من الأشخاص بالقبض عليه ومحاسبته.

ولطالما شارك الشاب "الصخرة"، المعروف باهتمامه برياضة كمال الأجسام والمصارعة،  متابعيه في مواقع التواصل الاجتماعي كثيرا من يومياته وتعليقاته حول عدة مواضيع وقضايا اجتماعية في بلاده.

المصدر: RT

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