القبض على "الصخرة" بعد مقطع مسيء لرجال الأمن السعوديين (فيديو)

اعتقلت السلطات السعودية أحد نجوم مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد، الملقب بـ"الصخرة"، بعد اتهامه بالإساءة لرجال الأمن في المملكة.

وقالت شرطة منطقة مكة في تغريدة لها، اليوم الأربعاء، على صفحتها في موقع "تويتر" إنه تم القبض على صاحب الفيديو المتداول، وهو سعودي في العقد الرابع من العمر.

وسخر "الصخرة" في الفيديو من آلية عمل رجال الأمن السعوديين، مما أثار جدلا وغضبا على مواقع التواصل الاجتاعي، وطالب العديد من الأشخاص بالقبض عليه ومحاسبته.

ولطالما شارك الشاب "الصخرة"، المعروف باهتمامه برياضة كمال الأجسام والمصارعة، متابعيه في مواقع التواصل الاجتماعي كثيرا من يومياته وتعليقاته حول عدة مواضيع وقضايا اجتماعية في بلاده.

مرة ثالثة مع الصعلوك (الصخرة)

وفي إساءة لرجال أمننا البواسل رجال الوطن الغالي.. الذين يضحون ويسهرون من أجلنا..

هذه السخرية من هذا الصعلوك لرجال أمننا الأوفياء يجب أن لا تمر مرور الكرام ويجب أن يؤدب عليها.. #الصخره_يسي_لجهود_الدولهpic.twitter.com/NBHcX01Yyp — مجموعة نايف بن خالد (@naif4002) March 23, 2020

#شرطة_منطقة_مكة:

إشارة مقاطع الفيديو متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي والمتضمنة إساءات لرجال الأمن فقد أسفرت المتابعة عن القبض على صاحب المقاطع

.. مواطن في العقد الـ 4 من العمر تم إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية pic.twitter.com/yOOzeMQJ37 — إمارة منطقة مكة (@makkahregion) March 24, 2020

المصدر: RT