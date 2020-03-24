تركيا تعلن "تحييد" 6 مسلحين من الوحدات الكردية شمال سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، أن قواتها "حيدت" 6 عناصر من "وحدات حماية الشعب" الكردية خلال محاولتهم التسلل إلى منطقة عملية "نبع السلام" شمال سوريا.

وقالت الوزارة، في بيان مقتضب أصدرته عبر "تويتر": "تم تحييد 6 إرهابيين من تنظيم حزب العمال الكردستاني\ وحدات حماية الشعب الإرهابي الانفصالي أثناء محاولتهم التسلل الى منطقة نبع السلام بعملية ناجحة لأبطالنا من قوات الكوماندوس".

وتعهدت وزارة الدفاع التركية بأن تواصل قواتها عملياتها العسكرية شمال سوريا "دون أي انقطاع".

Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 6 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kesintisiz devam edecek.#MSB#TSKpic.twitter.com/6kYoZQIkuB — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 24, 2020

وبسطت تركيا سيطرتها على منطقة يمتد عمقها إلى 30 كيلومترا شمال شرق سوريا، وذلك منذ إطلاق عمليتها العسكرية "نبع السلام" في 9 أكتوبر 2019، ضد "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة إرهابية وتمثل هيكلا عسكريا لـ"قوات سوريا الديمقراطية".

ويسود حاليا هدوء نسبي في المنطقة، بعد توصل تركيا إلى اتفاقين منفصلين مع الولايات المتحدة وروسيا، يومي 17 و22 أكتوبر، ينص الأول على سحب الوحدات الكردية من منطقة عملية "نبع السلام" فيما يقضي الثاني بإبعاد المقاتلين الأكراد عن الحدود السورية التركية إلى عمق 30 كيلومترا جنوبا.

المصدر: RT