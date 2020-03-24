37 إصابة جديدة بفيروس كورونا في لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن عدد الحالات المثبتة مخبريا في المستشفيات الجامعية والمختبرات في لبنان بلغ 304.

وأكدت الوزارة أنها تتابع جميع الحالات التي شخصت في مختبرات غير مرجعية ومجموعها 47 حالة، من أجل تأكيدها وتبين خلال التقصي أن بعض هذه الحالات أعيد فحصها في مختبرات خاصة أخرى وجاءت النتيجة سلبية.

كما دعت الوزارة سابقا، جميع الحالات التي تم فحصها في مختبرات خاصة غير معتمدة وجاءت نتيجتها إيجابية ولا يعاني أكثرها من عوارض مرضية، التزام الحجر الصحي المنزلي التام ريثما يتم تأكيد التشخيص أو نفيه.

كما شددت الوزارة في بيانها على تطبيق جميع الإجراءات الوقائية ولا سيما الالتزام بالحجر المنزلي التام.

المصدر: وكالات