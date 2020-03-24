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المبعوث الأممي لسوريا يدعو لوقف إطلاق نار على مستوى وطني وتوحيد جهود مكافحة فيروس كورونا

أخبار العالم العربي

المبعوث الأممي لسوريا يدعو لوقف إطلاق نار على مستوى وطني وتوحيد جهود مكافحة فيروس كورونا
Reuters Denis Balibouse
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دعا المبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسون إلى وقف إطلاق نار في سوريا على المستوى الوطني وتوحيد الجهود لمكافحة فيروس كوفيد-19.

وقال المبعوث في بيان اليوم الثلاثاء: "ناشد الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش أمس الأطراف المتحاربة في العالم بتطبيق وقف فوري لإطلاق النار بهدف السماح للأسرة الدولية بالتعامل مع العدو المشترك المتمثل في فيروس كوفيد-19"​​​.

وأضاف "واليوم، أدعو بشكل محدد إلى وقف كامل وفوري لإطلاق النار على المستوى الوطني في سوريا لتمكين القيام بجهد شامل للقضاء على فيروس كوفيد 19 في سوريا".

المصدر: سبوتنيك

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