البحرين تسجل وفاة ثالثة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت وزارة الصحة في البحرين، اليوم الثلاثاء، عن وفاة مواطن بحريني يبلغ من العمر 65 عاما، يعاني من أمراض وظروف صحية مزمنة وأصيب بفيروس كورونا، وهذه ثالث وفاة في البلاد.

وقالت الصحة البحرينية إن المواطن الذي توفي، كان يخضع للعلاج والرعاية في إحدى المراكز الخاصة بالعزل والعلاج تحت إشراف طاقم طبي متخصص بعد عودته للبحرين عبر رحلة طيران غير مباشرة من إيران.

وأفادت الوزارة بأن الأوضاع الصحية للحالات القائمة الأخرى مستقرة حاليا، فيما عدا حالتين تحت العناية، وجميعها تخضع للعلاج والرعاية حسب البروتوكولات الطبية والإرشادات الدولية المعتمدة وتوصيات منظمة الصحة العالمية.

وسجلت البحرين يوم الأحد 22 مارس حالة الوفاة الثانية من المصابين بفيروس كورونا المستجد.

كما أعلنت وزارة الصحة تعافي 13 حالة إضافية من كورونا وإخراجهم من مركز العزل والعلاج، قائلة إن عدد الحالات المتعافية في المملكة ارتفع إلى 177 حالة.

إلى ذلك، أكدت الوزارة أن 79 شخصا جديدا خرجوا من الحجر الصحي الاحترازي بعد استكمالهم فترة الحجر اللازمة لهم، وإجراء كافة الفحوصات المختبرية للتأكد من سلامتهم وخلوهم من فيروس كورونا، موضحة أن العدد الإجمالي للذين خرجوا من الحجر الصحي بلغ 362 شخصا.

المصدر: وكالات