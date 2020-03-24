الجيش المصري يعلن توفير مطهرات ومواد تعقيم لمكافحة كورونا بأمر من السيسي

أعلنت القوات المسلحة المصرية توفير المطهرات والسلع الغذائية الأساسية للمواطنين لمنع الممارسات الاحتكارية، وذلك بناء على توجيهات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

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وأكد الجيش المصري أنه "يشارك في تقديم الدعم اللازم لأبناء الشعب المصري في مواجهة فيروس كورونا المستجد وتوفير السلع التموينية التي تلبي الاحتياجات الأساسية للمواطنين".

وفى هذا الإطار، اتخذت القيادة العامة للقوات المسلحة مجموعة من الإجراءات والتدابير، حيث تفقد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية شركة النصر للكيمياويات الوسيطة، لمتابعة الإجراءات المتخذة من جانب إدارة الشركة والتأكد من جاهزيتها وقدرتها على تنفيذ كافة المهام لإنتاج مواد ومحاليل التطهير والتعقيم، التي تم اعتمادها من وزارة الصحة والسكان طبقا للمواصفات العالمية .

وأوضح الجيش أن عناصر جهاز مشروعات الخدمة الوطنية اصطفت للدفع إلى السوق المحلي حيث تمت مضاعفة كميات المعروضات من المطهرات والمحاليل التي تستخدم في أعمال التطهير والتعقيم، وكذا السلع التموينية التي تلبى مطالب الأسرة المصرية بأسعار مناسبة من خلال منافذ جهاز الخدمات العامة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية الثابتة والمتحركة، وطرحها بالأسواق لكافة فئات الشعب على مستوى محافظات الجمهورية.

المصدر: RT