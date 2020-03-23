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الدفاعات السورية تتصدى لطائرة مسيرة قرب قاعدة حميميم ودوي انفجار كبير في اللاذقية

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الدفاعات السورية تتصدى لطائرة مسيرة قرب قاعدة حميميم ودوي انفجار كبير في اللاذقية
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الدفاعات السورية
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قالت وسائل إعلام سورية إن الدفاعات السورية تصدت لطائرة مسيرة قرب قاعدة حميميم وسمع دوي انفجار كبير في اللاذقية.

وذكرت وكالة سانا أن الانفجار الذي هز مدينة جبلة السورية ناجم عن التصدي لطائرة مسيرة في محيط قاعدة حميميم بجبلة.

وكان صوت انفجار قوي هز المدينة حوالي الثانية عشرة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء، وذكرت قناة السورية أن صوت الانفجارات التي سمعت في محيط مدينة جبلة ناتج عن تصدي الدفاعات الجوية لطائرة مسيرة معادية في محيط حميميم.

أسامة يونس

المصدر: RT

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