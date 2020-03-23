الحوثيون يرحبون بدعوة غوتيريش لوقف الحروب

رحبت جماعة "أنصار الله" الحوثية بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لوقف إطلاق النار في العالم، والتركيز على مكافحة فيروس كورونا.

وقال رئيس اللجنة الثورية في "أنصار الله" محمد علي الحوثي، في تغريدة على حسابه على "تويتر"، اليوم الاثنين: "‏نرحب بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة ونحن مع إيقاف العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي وحلفائه".

نرحب بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة ونحن مع إيقاف العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي وحلفائه

مع ترافق فك الحصار وازالة الحظر عن الموانئ الجوية والبحرية وتسليم المرتبات حتى يتسنى للموظفين أخذ كامل التدابير للاحتراز من الفيروس

ونذكرالأمين العام ان هذه مما تم التعهد بها https://t.co/6pqzyGPKoZ — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) March 23, 2020

وأضاف أن ذلك يجب أن يتم "مع ترافق فك الحصار وإزالة الحظر عن الموانئ الجوية والبحرية وتسليم المرتبات حتى يتسنى للموظفين أخذ كامل التدابير للاحتراز من الفيروس".

في لقاء مع المبعوث الدولي مارتن ناقشنا معه مواضيع متعددة منها الوباء #كرونا_صناعة_امريكية

والمرتبات وغيرها وسينشر خبر لاحقا باذن الله pic.twitter.com/9YEJ6abICV — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) March 23, 2020

وأشار الحوثي إلى أنه أجرى اتصالا بالمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، وبحث معه انتشار فيروس كورونا من بين المواضيع الأخرى.

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وكان الأمين العان للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد دعا جميع الأطراف المشاركة في الصراعات المسلحة حول العالم إلى وقف إطلاق النار والتفرغ لمواجهة "العدو المشترك" المتمثل في فيروس كورونا، مشيرا إلى أن أنظمة الرعاية الصحية في البلدان المدمرة جراء الحروب "في حالة انهيار".

المصدر: RT