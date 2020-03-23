إصابة مي شدياق بفيروس كورونا

أعلنت الوزيرة اللبنانية السابقة مي شدياق، اليوم الاثنين، إصابتها بفيروس كورونا، بعد أسبوع على عودتها من زيارة لفرنسا.

ووفقا لبيان صدر عن المكتب الإعلامي للوزيرة السابقة، فقد ظهرت على شدياق بعض العوارض المشابهة لعوارض الإصابة بكورونا، فعمدت فورا إلى الحجر المنزلي.

وتابع البيان، أن مي شدياق أجرت السبت الماضي فحوصات طبية في مستشفى Hotel Dieu للتأكد من سبب العوارض، حيث ظهرت النتائج اليوم إيجابية، وتوجهت الوزيرة اللبنانية على إثره إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وختمت البيان قائلة: "أشير إلى أن حالتي ليست حرجة وسأنضم قريبا انشالله الى لائحة المتعافين من فيروس كورونا".

وتولت شدياق منصب وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية، ضمن حصة "حزب القوات اللبنانية" في حكومة سعد الحريري، التي استقالت قبل أشهر على وقع الاحتجاجات الشعبية في لبنان.

يذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في لبنان ارتفع إلى 267، فيما دعت حكومة حسان دياب اللبنانيين إلى حظر تجول ذاتي، مع تكليف الأجهزة العسكرية والأمنية بإعداد وتطبيق خطة فورية لتنفيذ قرار عدم خروج المواطنين من منازلهم إلا للضرورة القصوى.

المصدر: وكالات