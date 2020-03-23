السودان يفرض حظر تجول في شرق دارفور لمنع تفشي "كورونا"

فرضت السلطات السودانية حظر تجول من الساعة التاسعة مساء وحتى السادسة صباحا بولاية شرق دارفور، إلى حين إشعار آخر.

ويأتي هذا القرار في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، حيث قالت مصادر في وقت سابق من اليوم الاثنين لـ"RT" إن مجلس الدفاع والأمن السوداني سيدرس في اجتماع اليوم، هذا الإجراء، وذلك بعد الاشتباه في إصابة 8 اشخاص بالفيروس.

وقال المدير العام لوزارة الصحة بجنوب دارفور، محمد إدريس، إنه تم إرسال العينات من المشتبه في إصابتهم للمعمل القومي "استاك" بالخرطوم للتثبت من حقيقة الاشتباه.

المصدر: RT