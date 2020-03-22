مجلس الأوقاف والمقدسات الإسلامية: تعليق دخول المصلين إلى المسجد الأقصى للصلاة

أعلن مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، اليوم الأحد، تعليق دخول المصلين إلى المسجد الأقصى منذ فجر غد الاثنين، لفترة مؤقتة كإجراء احترازي للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح المجلس، التابع لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في الأردن، في بيان أنه عقد جلسة طارئة مساء اليوم استعرض خلالها "تطورات الأوضاع الصحية التي تمر بها مدينة القدس وباقي البلاد"، مشيرا إلى أنه قرر متابعة حزمة إجراءات وتعليمات جديدة "صادرة عن المراجع الدينية والطبية المختصة".

وأضاف المجلس أن هذه القرارات تشمل "تعليق حضور المصلين للصلوات من جميع أبواب المسجد الأقصى" اعتبارا من فجر يوم غد الاثنين "لفترة مؤقتة"، مع "استمرار التحاق جميع الموظفين والعمال والحراس بأعمالهم وممارسة نشاطاتهم كالمعتاد".

كما يستمر، حسب البيان، رفع الآذان في الأقصى في كافة الأوقات على أن يؤدي جميع العالمين في دائرة الأوقاف الإسلامية وحراس الأقصى المتواجدين الصلاة في الساحات مع مراعاة الإرشادات الصحية.

وجاء في البيان:" إن مجلس الأوقاف وهو يشعر بالمرارة جراء اتخاذ هذا القرار، إلا أنه اضطر لذلك حفاظا على حياة وصحة المواطنين وصونا للنفس البشرية استجابة للفتاوى الشرعية في العلم الإسلامي".

وأهاب المجلس بالمواطنين تفهم "الدواعي الشرعية والصحية لهذا القرار"، وحثهم على "الالتزام بأداء الصلاة في منازلهم حفاظا على صحتهم وسلامة للمجتمع المقدسي".

ودعا المجلس المواطنين "في هذه الظروف الصعبة إلى تعزيز وتكريس أواصر التضامن والتكافل والتراحم لتجاوز هذه الأزمة".

المصدر: RT