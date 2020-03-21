تونس تدعو لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي حول تداعيات فيروس كورونا

طلبت تونس بصفتها عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي، عقد جلسة طارئة حول تداعيات فيروس كورونا على الأمن والسلم الدوليين والإجراءات العاجلة التي سيتخذها المجلس في هذا الصدد.

وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان اليوم السبت: "بمبادرة من رئيس الجمهورية قيس سعيد، وتبعا لما كان قد عبر عنه في كلمته خلال اجتماع مجلس الأمن القومي التونسي الأخير من ضرورة دعوة المنظمات الدولية والجمعية العامة للأمم المتحدة وخاصة مجلس الأمن الدولي، لاتخاذ جملة من القرارات لمواجهة فيروس كورونا المستجد الذي تحول إلى جائحة عالمية، طلبت تونس بصفتها عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي عقد جلسة طارئة للتباحث حول تداعيات فيروس كورونا على الأمن والسلم الدوليين والإجراءات العاجلة التي سيتخذها لمؤازرة جهود الدول الوطنية والإقليمية لاحتواء هذه الجائحة وتوفير الإمكانيات الضرورية للتصدي لها".

المصدر: RT