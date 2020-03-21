أمير سعودي يعتبر خيار حظر التجوال في المملكة "ضروريا"

أعرب الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد عن دعمه لفكرة فرض حظر التجوال في المملكة، ضمن إطار إجراءات وقف تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وكتب الأمير، على حسابه في "تويتر" تغريدة مرفقة بوسم (هاشتاغ) "حظر التجول": "في ظل تهاون واستهتار البعض أراه ضروري.. فشخص واحد قد يعدي عشرة أشخاص والعشرة كم سيعدون؟.. اللهم الطف بعبادك".

#حظر_التجول

في ظل تهاون واستهتار البعض أراه ضروري.. فشخص واحد قد يعدي عشرة أشخاص والعشرة كم سيعدون؟..

اللهم الطف بعبادك.. — عبدالرحمن بن مساعد (@abdulrahman) March 20, 2020

وجاء ذلك على خلفية بروز مسألة حظر التجوال المحتمل، في "تويتر" السعودي، حيث أبدى كثير من النشطاء دعمهم للسلطات في حال اتخاذها هذا الإجراء ضمن معركتها ضد الفيروس الجديد.

المصدر: RT