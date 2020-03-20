الجيش السوري يعلن وقف السوق إلى الخدمة مؤقتا بسبب الأوضاع الصحية في العالم

أعلنت قيادة الجيش السوري اليوم الجمعة، وقف جميع عمليات السوق إلى الخدمة العسكرية حتى 22 أبريل.

وقالت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة: "بسبب الأوضاع الصحية في العالم سيتم إيقاف السوقيات (إعدادات السوق ــ السوق) حتى تاريخ 20 أبريل 2020.

وأوضحت أنه بناء على ذلك "توقف جميع الإجراءات القانونية الخاصة بدعوة المكلفين وملاحقتهم بالتخلف عن السوق".

وأفادت القيادة بأنه يمكن لأي مكلف مراجعة الجهات العامة أو المشافي أو الدوائر الصحية دون أي ملاحقة اعتبارا من تاريخه وحتى التاريخ المعلن، ما لم يرد أي أمر بتجديد هذا الآجل.

المصدر: RT