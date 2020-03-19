الجزائر تعلق الرحلات الجوية الداخلية

أعلنت الخطوط الجزائرية اليوم الخميس، عن تعليق جميع الرحلات الجوية الداخلية بداية من تاريخ 22 مارس الجاري.

وقالت الجوية الجزائرية في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في "فيسبوك" إن التعليق سيمتد إلى تاريخ 4 أبريل المقبل.

RT

وأعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 90، فيما بلغ عدد الوفيات 8.

إلى ذلك، أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عددا من القرارات للحد من انتشار الوباء وتطبيق العزل على حالات الإصابة سواء كانت مشبوهة أو مؤكدة، وهي كالآتي:

وقف جميع وسائل النقل الجماعي العمومية والخاصة داخل المدن وبين الولايات وكذلك حركة القطارات.

تسريح 50% من الموظفين والاحتفاظ فقط بمستخدمي المصالح الحيوية الضرورية مع الاحتفاظ برواتبهم.

تسريح النساء العاملات اللواتي لهن أطفال صغار.

غلق المقاهي والمطاعم في المدن الكبرى بصفة مؤقتة، وسيجري تطبيق هذه الاجراءات إبتداء من يوم الأحد القادم على الساعة الواحدة صباحا إلى غاية 4 أبريل القادم ويمكن رفعها أو تمديدها إذا اقتضت الضرورة.

ضبط السوق لمحاربة الندرة بتوفير جميع المواد الغذائية الضرورية.

تكليف وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارتي التجارة والفلاحة والتنمية الريفية بتعقب المضاربين واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم بما فيها تشميع مستودعاتهم ومتاجرهم، والتشهير بهم في وسائل الإعلام وتقديمهم للعدالة.

تدعيم لجنة اليقظة والمتابعة الحالية بوزارة الصحة بلجنة علمية لمتابعة وباء كورونا (Covid - 19)، تشكل من كبار الأطباء الأخصائيين وتكون مهمتها متابعة تطور انتشار الوباء وإبلاغ الرأي العام بذلك يوميا وبانتظام.

تكليف وزارة المالية بتسهيل إجراءات جمركة المواد الغذائية المستوردة، مع تسريع في الإجراءات المصرفية المرتبطة بها تمشيا مع الحالة الاستثنائية التي تعيشها البلاد.

المصدر: وكالات