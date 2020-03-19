السيسي يعلن تضامن مصر مع ألمانيا ضد فيروس كورونا

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تضامن القاهرة مع برلين إزاء أزمة فيروس كورونا المستجد، التي يعاني منها العالم حاليا، حسبما أفادت الرئاسة المصرية.

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وأعرب الرئيس المصري عن التطلع لتبادل الخبرات والتنسيق بين جهات تقديم الرعاية الصحية بالبلدين في إطار الجهود الدولية لاحتواء انتشار الفيروس.

ووفقا للرئاسة المصرية، فقد "أعربت المستشارة الألمانية ميركل عن تقديرها للموقف المصري الداعم لألمانيا في هذه الظروف، مما يعكس قوة العلاقات الثنائية بين الجانبين، مشيرة إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك بين السلطات المختصة في البلدين في إطار الجهود الدولية لمكافحة فيروس كورونا المستجد".

وأشارت الرئاسة المصرية إلى أن الاتصال "شهد مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بأطر التعاون الثنائي بين البلدين، فضلا عن تبادل الرؤي ووجهات النظر حيال بعض الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها متابعة تطورات القضية الليبية علي ضوء نتائج مؤتمر برلين".

كما تم التباحث حول آخر تطورات ملف سد النهضة في إطار ما توصلت إليه المفاوضات في واشنطن من اتفاق وقعت عليه مصر بالأحرف الأولي.

المصدر: RT