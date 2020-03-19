مصر تعلن عدد المواطنين المصابين بفيروس كورونا

أعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد أن عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر وصل إلى 157 حالة لمواطنين، و53 حالة لأجانب.

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وكشفت الوزيرة المصرية خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الخميس عن حصيلة الحالات المصابة التي تم اكتشافها وظهرت على مدى الأسابيع الخمسة الماضية، قائلة إنه كان هناك في الأسبوع الأول من شهر فبراير حالة واحدة مصابة، وفي الأسبوعين الثاني والثالث من شهر فبراير لم تكن هناك أي حالات مصابة بالمرض.

وأضافت هالة زايد أنه كان عدد الحالات المصابة في الأسبوع الأول من شهر مارس 50 حالة، وفي الأسبوع الثاني من مارس 49 حالة، بينما في الأسبوع الثالث من الشهر في الفترة من 14-18 مارس كان عدد الحالات المصابة 115 حالة، ليصل إجمالي عدد الحالات المصابة بهذا المرض إلى 210 حالات، حتى أمس.

المصدر: وكالات