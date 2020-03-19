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بالصور.. التحالف الدولي ينسحب من قاعدة القائم العراقية

بالصور.. التحالف الدولي ينسحب من قاعدة القائم العراقية

أخبار العالم العربي

بالصور.. التحالف الدولي ينسحب من قاعدة القائم العراقية
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انسحبت قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، اليوم الخميس، من قاعدة القائم في محافظة الأنبار غربي العراق.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق في بيان صحفي "عن تسلم قوات الأمن العراقية القاعدة العسكرية بعد قوات انسحاب التحالف الدولي منها".

بالصور.. التحالف الدولي ينسحب من قاعدة القائم العراقية
RT
بالصور.. التحالف الدولي ينسحب من قاعدة القائم العراقية
RT
بالصور.. التحالف الدولي ينسحب من قاعدة القائم العراقية
RT
بالصور.. التحالف الدولي ينسحب من قاعدة القائم العراقية
RT
بالصور.. التحالف الدولي ينسحب من قاعدة القائم العراقية
RT
بالصور.. التحالف الدولي ينسحب من قاعدة القائم العراقية
RT
بالصور.. التحالف الدولي ينسحب من قاعدة القائم العراقية
RT

بالصور.. التحالف الدولي ينسحب من قاعدة القائم العراقية
RT

بالصور.. التحالف الدولي ينسحب من قاعدة القائم العراقية
RT
بالصور.. التحالف الدولي ينسحب من قاعدة القائم العراقية
RT

وقالت الخلية إن "القوات الأمنية العراقية تسلمت قاعدة القائم العسكرية في محافظة الأنبار، بعد انسحاب قوات التحالف الدولي منها مع تجهيزاتها العسكرية كافة".
المصدر: RT

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