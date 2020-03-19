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مصر تغلق المقاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية والمطاعم ليلا حتى 31 مارس

أخبار العالم العربي

مصر تغلق المقاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية والمطاعم ليلا حتى 31 مارس
Reuters Asmaa Waguih
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قررت السلطات المصرية إغلاق المقاهي والمطاعم والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية من الساعة 19:00 وحتى الساعة 06:00 صباحا حتى تاريخ 31 مارس.

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان إنه قرر غلق المقاهي والمطاعم والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا، من اليوم وحتى 31 مارس، وذلك بهدف مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وأضاف أن القرار لا يسري على المخابز ومحال البقالة والصيدليات والسوبر ماركتات، سواء المتواجدة بالمراكز التجارية أو خارجها.

وسجلت مصر حتى الآن 210 إصابات بفيروس كورونا، بينها ست حالات وفاة.

المصدر: RT + رويترز 

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