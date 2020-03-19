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"النقل السورية" تتخذ قرارا يتعلق بإجراءات التصدي لفيروس كورونا

أخبار العالم العربي

Reuters
دمشق
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أعلنت وزارة النقل السورية إيقاف العمل كليا في كافة مديريات ودوائر النقل في جميع المحافظات حتى 2 أبريل المقبل، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس "كورونا".

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الداخلية السورية إيقاف العمل في تسجيل "واقعات الأحوال المدنية"ومنح البطاقات الشخصية والعائلية لغاية 2 أبريل المقبل.

ولفتت الوزارة إلى أنه سيتم إعفاء المواطنين من الغرامات المترتبة على التأخر في تسجيل الواقعات ومنح البطاقات الشخصية والعائلية عن تلك الفترة.

وكانت الحكومة السورية اتخذت جملة من الإجراءات الاحترازية من "كورونا"، بينها تعليق الدوام في الجامعات والمدارس وتخفيض حجم العاملين في مؤسسات القطاع العام الإداري.

المصدر: سانا

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