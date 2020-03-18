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الغانم: مجلس الوزراء سيبحث غدا حظر التجول في الكويت

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الغانم: مجلس الوزراء سيبحث غدا حظر التجول في الكويت
Reuters STEPHANIE MCGEHEE
مدينة الكويت
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أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، أنه من المتوقع أن يبحث مجلس الوزراء غدا الخميس مسألة حظر التجول، مشددا على ضرورة تطبيق وزارة الداخلية تعليمات وزارة الصحة.

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وقال الغانم: "سأنقل لسمو رئيس الوزراء ضرورة مراعاة شريحة كبار السن عند التفكير بفرض حظر التجول، وأن يتم تحديد المدد، والتركيز على المناطق التي بها مشاكل، أما المناطق الأخرى فتكون الإجراءات فيها مخففة".

وأكد على "ضرورة تطبيق وزارة الداخلية للقرارات التي اتخذها وزير الصحة اليوم بشأن الأعراس والدواوين، التي انتقلت من الصالات إلى البيوت، والتي هي السبب في طرح موضوع فرض حظر التجول".

المصدر: "القبس الكويتية"

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