الجيش المصري يواصل مواجهة فيروس كورونا (صور)

واصلت القوات المسلحة المصرية مواجهة فيروس كورونا لتنفيذ الخطة الوقائية لمجابهة خطر الفيروس، واتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل سلامة ووقاية الشعب المصري .

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وقامت قوات الجيش المصري بتكليف إداراتها التخصصية لدفع عربات التعقيم المتحركة والتطهير الثقيلة وأطقم التطهير المحمولة لإجراء التعقيم والتطهير اللازم لجامعة القاهرة، وما تحتويه من منشآت وقاعات ومدرجات ومعامل دراسية بما يحقق ضمان سلامة وحماية الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة من احتماليات الإصابة بأي عدوى تنفسية.

وكانت إدارة الحرب الكيميائية في مصر قد قامت بإجراء التحاليل الفيرولوجية للأفراد من خلال قسم الوقاية البيولوجية بالمعامل الرئيسية للحرب الكيميائية باستخدام أجهزة (PCR)، كما تم تدبير أجهزة التعقيم ومهمات الوقاية البيولوجية التي تتناسب مع التعامل والوقاية من فيروس كورونا.

المصدر: RT