 
مباشر

الجيش المصري يواصل مواجهة فيروس كورونا (صور)

أخبار العالم العربي

الجيش المصري يواصل مواجهة فيروس كورونا (صور)
facebook
الجيش المصري
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ngw9

واصلت القوات المسلحة المصرية مواجهة فيروس كورونا لتنفيذ الخطة الوقائية لمجابهة خطر الفيروس، واتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل سلامة ووقاية الشعب المصري .

إقرأ المزيد
الجيش المصري يستنفر قوات الحرب البيولوجية لمواجهة كورونا (صور+فيديو)
الجيش المصري يستنفر قوات الحرب البيولوجية لمواجهة كورونا (صور+فيديو)

وقامت قوات الجيش المصري بتكليف إداراتها التخصصية لدفع عربات التعقيم المتحركة والتطهير الثقيلة وأطقم التطهير المحمولة لإجراء التعقيم والتطهير اللازم لجامعة القاهرة، وما تحتويه من منشآت وقاعات ومدرجات ومعامل دراسية بما يحقق ضمان سلامة وحماية الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة من احتماليات الإصابة بأي عدوى تنفسية.

وكانت إدارة الحرب الكيميائية في مصر قد قامت بإجراء التحاليل الفيرولوجية للأفراد من خلال قسم الوقاية البيولوجية بالمعامل الرئيسية للحرب الكيميائية باستخدام أجهزة (PCR)، كما تم تدبير أجهزة التعقيم ومهمات الوقاية البيولوجية التي تتناسب مع التعامل والوقاية من فيروس كورونا.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا