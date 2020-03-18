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كورونا.. ارتفاع عدد الوفيات في الجزائر إلى 6 والإصابات إلى 72

أخبار العالم العربي

كورونا.. ارتفاع عدد الوفيات في الجزائر إلى 6 والإصابات إلى 72
Reuters
الجزائر
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أعلنت وزارة  الصحة الجزائرية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 6 حالات وسجلت عدد الإصابات الجديدة 12 إصابة.

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وحسب بيان وزارة الصحة الجزائرية، تتعلق حالة الوفاة لرجل يبلغ من العمر 62 سنة من ولاية البليدة.

كما سجلت الوزارة 12 حالة جديدة بفيروس بكورونا، ليرتفع عدد الإصابات إلى 72 حالة جديدة.

وكان رئيس الجزائر عبد المجيد تبون، قد أعلن أن حكومته حظرت الاحتجاجات في الشوارع بسبب فيروس كورونا، لتنهي بذلك عاما من المظاهرات الحاشدة التي أزاحت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

المصدر: وكالات

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