الإمارات تعلق مؤقتا منح تأشيرات الدخول عند الوصول ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا

أعلنت الإمارات، اليوم الأربعاء، عن تعليق منح كل تأشيرات الدخول إلى أراضيها عند الوصول مؤقتا، في إطار إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد، مستثنية حاملي جوازات السفر الدبلوماسية.

وقالت السفارة الإماراتية لدى لندن، في بيان: "تتخذ الإمارات العربية المتحدة إجراءات إضافية لمكافحة انتشار فيروس COVID-19، التي ستخص المسافرين من المملكة المتحدة".

وأضافت السفارة: "لن يتم منح تأشيرات الدخول عند الوصول منذ يوم 19 مارس حتى إشعار آخر. وهذا الأمر لا يؤثر على الحاصلين على حق الإقامة في الإمارات".

NEW: #UAE takes extra steps to combat the spread of #COVID19 that will affect travellers from the UK:



- from March 19 no visas on arrival will be issued until further notice. UAE residents are not affected.



See list of visa on arrival countries here: https://t.co/RstTFXJ0q1 — UAE Embassy UK (@UAEEmbassyUK) March 18, 2020

يتبع...