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الإمارات تعلق مؤقتا منح تأشيرات الدخول عند الوصول ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا

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الإمارات تعلق مؤقتا منح تأشيرات الدخول عند الوصول ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا
Reuters Ahmed Jadallah
علم الإمارات على خلفية مشهد دبي
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أعلنت الإمارات، اليوم الأربعاء، عن تعليق منح كل تأشيرات الدخول إلى أراضيها عند الوصول مؤقتا، في إطار إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد، مستثنية حاملي جوازات السفر الدبلوماسية.

وقالت السفارة الإماراتية لدى لندن، في بيان: "تتخذ الإمارات العربية المتحدة إجراءات إضافية لمكافحة انتشار فيروس COVID-19، التي ستخص المسافرين من المملكة المتحدة".

وأضافت السفارة: "لن يتم منح تأشيرات الدخول عند الوصول منذ يوم 19 مارس حتى إشعار آخر. وهذا الأمر لا يؤثر على الحاصلين على حق الإقامة في الإمارات".

يتبع...

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