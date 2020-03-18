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مراسلتنا: تسجيل ثلاث إصابات جديدة بكورونا لدى مخالطين في بيت لحم

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مراسلتنا: تسجيل ثلاث إصابات جديدة بكورونا لدى مخالطين في بيت لحم
Reuters RANEEN SAWAFTA
الإجراءات الوقائية في فلسطين
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أعلن المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم في بيان صدر عنه الليلة الماضية، تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة بيت لحم لدى مخالطين في مدينة بيت ساحور.

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وأشار ملحم إلى أن "الحالات الثلاث هي لسيدتين ورجل كانوا تحت الرقابة في الحجر الصحي المنزلي، حيث أظهرت نتائج الفحوص لعينات جديدة أخذت منهم، إصابتهم بالوباء لعدم تقيد أحدهم بشروط الحجر الصحي".

وقال: "في ضوء هذه النتيجة، فإن الحكومة تتجه لاتخاذ تدابير احترازية جديدة من شأنها تقليص مساحة انتشار الوباء في المحافظة حفاظا على حياة المواطنين وسلامتهم".

وبهذا يرتفع عدد الإصابات المؤكدة إلى 44، في وقت أصدر فيه محافظ بيت لحم قرارا بمنع الحركة في المدينة.

المصدر: RT

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