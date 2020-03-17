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صورة لوزير الخارجية المصري ونظيره البوروندي تعكس طبيعة اللقاءات الدبلوماسية في زمن كورونا

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صورة لوزير الخارجية المصري ونظيره البوروندي تعكس طبيعة اللقاءات الدبلوماسية في زمن كورونا
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وزير الخارجية المصري
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التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، نظيره البوروندي إزيكيال نيبيجيرا في العاصمة البوروندية بوجمبورا، حيث ظهر الوزيران كل بكمامته.

وظهر الضيف البوروندي يرتدي القفازات كذلك.

صورة لوزير الخارجية المصري ونظيره البوروندي تعكس طبيعة اللقاءات الدبلوماسية في زمن كوروناوزير الخارجية المصري ونظيره البوروندي

وكان وزير الخارجية المصري قد وصل اليوم الثلاثاء إلى العاصمة البوروندية في مستهل جولة إفريقية تشمل جنوب إفريقيا وتنزانيا ورواندا والكونغو الديمقراطية وجنوب السودان والنيجر، حاملا رسائل من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

المصدر: RT

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