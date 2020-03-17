صورة لوزير الخارجية المصري ونظيره البوروندي تعكس طبيعة اللقاءات الدبلوماسية في زمن كورونا

التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، نظيره البوروندي إزيكيال نيبيجيرا في العاصمة البوروندية بوجمبورا، حيث ظهر الوزيران كل بكمامته.

At the outset of his African tour.. Foreign Minister #Sameh_Shoukry arrives at Bujumbura, where he is received by Foreign Minister #Ezechiel_Nibigira 🇪🇬🇧🇮@MAEBurundipic.twitter.com/AQ1cj2nAcO — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) March 17, 2020

وظهر الضيف البوروندي يرتدي القفازات كذلك.

وكان وزير الخارجية المصري قد وصل اليوم الثلاثاء إلى العاصمة البوروندية في مستهل جولة إفريقية تشمل جنوب إفريقيا وتنزانيا ورواندا والكونغو الديمقراطية وجنوب السودان والنيجر، حاملا رسائل من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

المصدر: RT