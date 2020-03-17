كورونا.. كردستان العراق يحجر على 20 روسيا قادمين من قطر

أعلنت السلطات في إقليم كردستان العراق، أن 20 عاملا من شركة "غازبروم" الروسية، و16 عاملا كرديا، أخضعوا للحجر الصحي، بعد اكتشاف مصاب بكورونا على متن طائرة أقلتهم من قطر.

وقال سيروان محمد مدير عام صحة منطقة كرميان: "الحجر الصحي مستمر على العمال وفق التعليمات الطبية، وحددنا موعدا لفحصهم".

وأشار إلى ضرورة عدم الاختلاط بالعمال الروس، وقد جرى إيقاف العمل في الشركة التي يعمل فيها 68 من سكان المنطقة.

يذكر أن طائرة قادمة من العاصمة القطرية الدوحة هبطت في مطار السليمانية الدولي، وعلى متنها 85 راكبا، تبين أن أحدهم مصاب بفيروس كورونا، وفي وقت لاحق تم الحجر على جميع الركاب في مخيم قرية حسيرة.

المصدر: "رووداو"