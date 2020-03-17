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مصر.. تمثال للبابا شنودة يكاد ينطق

الثقافة والفن

مصر.. تمثال للبابا شنودة يكاد ينطق
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البابا شنودة
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تصادف اليوم الذكرى الثامنة لوفاة البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حيث قام مهندس مصري بصنع تمثال جسد البابا شنودة.

مصر.. تمثال للبابا شنودة يكاد ينطق
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تمثال البابا شنودة

وقام بصنع التمثال المهندس أشرف رؤوف بأسلوب الواقعية المفرطة، ليبدو وأنك تجلس أمام البابا شنودة "بشحمه ولحمه".

مصر.. تمثال للبابا شنودة يكاد ينطق
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تمثال البابا شنودة

وعبر الكثيرون عن دهشتهم بالتمثال وكأن البابا شنودة حي يجلس على كرسي ينظر إلى الجميع.

مصر.. تمثال للبابا شنودة يكاد ينطق
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مصمم تمثال بابا شنودة

وقال المهندس أشرف رؤوف، إنه خريج فنون جميلة ويعمل مهندس ديكور، وأنه أول من أدخل فن الواقعية المفرطة في مصر، رغم أنه موجود في دول العالم منذ 20 عاما، مشيرا إلى أن بعض الدول استفادت من خبراته في عمل مجسمات للمشاهير.

مصر.. تمثال للبابا شنودة يكاد ينطق
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التمثال

المصدر: صوت الأمة

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