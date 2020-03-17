مصر.. تمثال للبابا شنودة يكاد ينطق

تصادف اليوم الذكرى الثامنة لوفاة البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حيث قام مهندس مصري بصنع تمثال جسد البابا شنودة.

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وقام بصنع التمثال المهندس أشرف رؤوف بأسلوب الواقعية المفرطة، ليبدو وأنك تجلس أمام البابا شنودة "بشحمه ولحمه".

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وعبر الكثيرون عن دهشتهم بالتمثال وكأن البابا شنودة حي يجلس على كرسي ينظر إلى الجميع.

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وقال المهندس أشرف رؤوف، إنه خريج فنون جميلة ويعمل مهندس ديكور، وأنه أول من أدخل فن الواقعية المفرطة في مصر، رغم أنه موجود في دول العالم منذ 20 عاما، مشيرا إلى أن بعض الدول استفادت من خبراته في عمل مجسمات للمشاهير.

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المصدر: صوت الأمة