العراق.. القبض على أبو هاجر في أيمن الموصل

أعلنت الاستخبارات العسكرية في العراق، إلقاء القبض على إرهابي في الجانب الأيمن للموصل، قاتل ضد القوات الأمنية أثناء عمليات تحرير المدينة، وقدم دعما معلوماتيا لـ"داعش".

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وأشارت المديرية في بيانها، أن "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15 وبالتعاون مع استخبارات الفوج الثاني لواء المشاة 72، ألقت القبض على إرهابي في ناحية بادوش العليا في الجانب الأيمن من الموصل".

وأضاف البيان، أن "الإرهابي المكنى أبو هاجر، هو أحد العناصر التي قاتلت ضد قواتنا أثناء عمليات تحرير الجانب الأيمن وقدم دعما معلوماتيا لـ"داعش"، ومن المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4/إرهاب".

وتنفذ الأجهزة الأمنية عمليات في مناطق متفرقة من محافظة نينوى أسفرت عن إلقاء القبض على قادة وعناصر في تنظيم "داعش" ومطلوبين بقضايا مختلفة.

المصدر: "السومرية نيوز"