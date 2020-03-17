التحالف العربي يعلن اعتراض وتدمير زورقين مفخخين أطلقهما الحوثيون من الحديدة

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، ظهر اليوم الثلاثاء، أن قواته اعترضت ودمرت زورقين مفخخين ومسيرين عن بعد، أطلقهما الحوثيون من محافظة الحديدة غرب اليمن جنوب البحر الأحمر.

وصرح العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم التحالف، بأن قواته البحرية "رصدت صباح اليوم الثلاثاء محاولة للمليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران للقيام بعمل عدائي وإرهابي وشيك جنوب البحر الأحمر باستخدام زورقين مفخخين ومسيّرين عن بعد، قامت المليشيا الحوثية الإرهابية بإطلاقهما من محافظة الحديدة".

وأضاف المالكي أنه "تم إعطاب وتدمير الزورقين اللذين يمثلان تهديدا للأمن الإقليمي والدولي وطرق المواصلات البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر".

واعتبر العقيد المالكي أن قوات الحوثيين "تتخذ من محافظة الحديدة مكانا لإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار والزوارق المفخخة والمسيرة عن بعد، وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائيا، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وكذلك انتهاك نصوص اتفاق ستوكهولم واتفاقية وقف إطلاق النار بالحديدة"، قائلا: "بلغ عدد الزوارق المفخخة والمسيرة عن بعد التي تم رصدها وتدميرها 46، وبلغ عدد الألغام البحرية التي تم اكتشافها وتدميرها 153".

وشدد على أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة والرادعة" ضد الحوثيين "وتحييد وتدمير مثل هذه القدرات التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي".

وتقود السعودية، منذ مارس 2015، التحالف العربي، الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا موالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران.

المصدر: واس + وكالات