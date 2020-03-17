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السعودية تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 133 حالة

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السعودية تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 133 حالة
AFP Abdel Ghani BASHIR
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أعلنت وزارة الصحة السعودية، مساء أمس الاثنين، عن رصد 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا من نوع "CORONA-19".

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وذكرت الوزارة، في بيان، أن 13 إصابة من أصل الـ15 تمثل حالات وافدة إلى المملكة من دول مختلفة.

وأفادت بأن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد وصل إلى 133 حالة، دون رصد أي وفيات، تعافى منها 6 مصابين، فيما تخضع بقية الحالات للرعاية في العزل الصحي.

وأهابت وزارة الصحة السعودية بكل من كانت لديه تساؤلات أو استفسارات عما يخص الفيروس على التواصل فورا مع "مركز اتصال الصحة 937"، مشددة على ضرورة "أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات".

وصنفت وزارة الصحة العالمية، يوم 11 مارس، السلالة الجديدة لفيروس كورونا "COVID-19" وباء عاما، حيث قتل به حتى الآن أكثر من 7.1 ألف شخص، فيما وصل عدد الإصابات إلى نحو 180 ألف، في أكثر من 140 دولة.

المصدر: واس + وكالات

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