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الحوثيون: كورونا صناعة أمريكية والرياض وأبوظبي تتحملان مسؤولية أي تفش للفيروس في اليمن

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الحوثيون: كورونا صناعة أمريكية والرياض وأبوظبي تتحملان مسؤولية أي تفش للفيروس في اليمن
Reuters
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اعتبر محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية في "أنصار الله"، أن "كورونا صناعة أمريكية"، وأن "من يقتل الشعب بالسلاح ‏لن يتورع عن قتل الشعب اليمني بأقل كلفة"، في اتهام ضمني للتحالف.

وأضاف: "يتحمل العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي وحلفاؤه أي نتائج بما سبق شرحه بالإضافة إلى العدوان والحصار الذي ترفض أمريكا إيقافه وتدعو حتى إلى إيقاف المساعدات الإنسانية".

وحمل التحالف العربي مسؤولية أي تفش لفيروس كورونا في اليمن، واعتبر أنه "يتعمد عدم اتخاذ أي إجراءات وقائية لمواجهة الوباء".

وقال إن ‏"دول العدوان تتعمد في المناطق التي تحتلها عدم اتخاذ أي إجراءات احترازية ولا طارئة ولا حجرا صحيا ولا أي شيء وكأن لا وباء يجتاح العالم يسمى ‎كورونا"​​​.

وأضاف: "نحمل العدوان الأمريكي وحلفاءه مسؤولية أي حالة باليمن فهو يسيطر على الأجواء والمنافذ البحرية والبرية، ومسؤولية عدم التأهيل واتخاذ الإجراءات".

ودعا اليمنيين إلى "التبرع لبناء محاجر صحية في المنافذ الحدودية دون انتظار منظمة الصحة العالمية"، متهما إياها بـ"عدم تقديم أي شيء حتى الآن لهذا الاحتياج رغم التواصل المستمر معهم".

ووجه دعوة لليمنيين الراغبين بالعودة لبلادهم، إلى "البقاء بمكانهم لتوفر العلاج".

المصدر: وكالات

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