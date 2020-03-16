مسؤول بوزارة الصحة المصرية يرد على اتهامات صحيفتي "نيويورك تايمز" و"الغارديان"

نقل مراسلنا في القاهرة عن مصدر مسؤول بوزارة الصحة نفيه القاطع لأرقام الإصابات بفيروس كورونا في مصر التي أوردتها صحيفتا "الغارديان" و"نيويورك تايمز".

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وشدد المصدر المسؤول في وزراة الصحة المصرية على أن القاهرة "ليس لديها ما تخفيه، وأن الإعلان عن الحالات يتم بوضوح تام وشفافية بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، وأن الأرقام المعلنة من وزارة الصحة هي الأرقام الصحيحة".

من جانبه، قال ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر جون جبور لـRT، إنه من المعلوم أنه في هذه الأوقات تنشر العديد من المقالات والأبحاث، والعديد من هذه الأبحاث تكون غير محكمة وذلك لضيق الوقت للمراجعة قبل النشر ومن هذا المنطلق تقوم منظمة الصحة العالمية بنشر أرقام الإصابات بصورة يومية وهذا معلن ومنشور على موقع المنظمة ومن الممكن لأي باحث أن يطلع على الأرقام من موقع www.who.int وطبقا للوائح الصحية الدولة فإن الدول ملتزمة بإبلاغ المنظمة خلال 24 ساعة بأي حالة مسجلة للكوفيد 19 وبخصوص هذا المقال فإننا لا نعلم منهجية البحث الذي قام به الباحثين وما استدلوا به من بيانات من أجل الوصول إلى هذه النتائج.

وفي الشأن ذاته، رفع المحامي الحقوقي عمرو عبد السلام قضية ضد صحيفتي "نيويورك تايمز" و"الغارديان" في مصر، ممثلتين في رئيسي مكتبيهما في القاهرة.

ونصت الدعوى المذكورة على أن "المبلغ ضدهما الأول والثاني قاما عبر الصحيفتين اللتين يعملان بهما بنشر تقارير كاذبة وغير حقيقية منسوب صدورها لعدد من الباحثيين في الأمراض المعدية بجامعة تورونتو الكندية تزعم بأن تقديرات عدد المصابين من المواطنين داخل جمهورية مصر العربية بفيروس كوفيد-19 المعروف بكورنا قد تجاوز الـ 19.310 ألف مصاب.. حيث جاء مضمون التقارير التي نشرت عبر تلك الصحف بهدف زعزعة الأمن العام وإثارة الفتنة والبلبلة وبث روح الإحباط واليأس بين المواطنين".

القاهرة - ناصر حاتم