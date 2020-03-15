الملك عبد الله الثاني يخضع لفحص كورونا

أفادت مراسلتنا، بأن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قد خضع لفحص فيروس كورونا المستجد، فور عودته إلى أرض الوطن اليوم الأحد، وأثبتت الفحوص سلامته.

وتوجه عبد الله الثاني إلى المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات فور عودته إلى البلاد لترؤس اجتماع لمجلس السياسات الوطني.

جلالة الملك عبدالله الثاني يترأس اجتماعا لمناقشة التطورات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات



His Majesty King Abdullah II chairs a meeting on the latest developments related to COVID-19 at the National Centre for Security and Crisis Management pic.twitter.com/VgRl8Yeabj — RHC (@RHCJO) March 15, 2020

وأفادت وسائل إعلام عربية، بتشخيص الإصابة السابعة بفيروس كورونا في الأردن وأن الإصابة تعود لسيدة عراقية، أخضعت.

وكانت الحكومة الأردنية قد أعلنت صباح اليوم الأحد، عن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "COVID-19"، ليصل عدد المصابين في المملكة إلى 7 أشخاص.

وأفاد وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة في مؤتمر صحفي باكتشاف 6 حالات جديدة للإصابة بفيروس كورونا، مؤكدا ضرورة الالتزام بكل القرارات التي اتخذتها الحكومة لمكافحة المرض.

وشدد على أن "القانون سيطبق على المخالفين وتعليمات الحكومة ملزمة للجميع... نأمل أن تخف العدوى بعد أسبوعين وسنتخذ القرار المناسب حينها".

المصدر: RT