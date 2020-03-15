 
مباشر

الأردن.. إلغاء 90% من حجوز الفنادق بسبب كورونا

أخبار العالم العربي

الأردن.. إلغاء 90% من حجوز الفنادق بسبب كورونا
Reuters MUHAMMAD HAMED
الإجراءات الصحية في مطارات الأردن - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ng5b

كشف الناطق باسم جمعية الفنادق السياحية في الأردن محمد القاسم، عن إلغاء الحجوز في فنادق المملكة، عقب قرارات الحكومة لمواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن نسبة الإلغاء تجاوزت الـ90%.

إقرأ المزيد
تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الأردن
تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الأردن

وقال القاسم، إن "الجمعية على تواصل مستمر مع وزارة الصحة والجهات المسؤولة في الحكومة الأردنية، لضمان حماية الموظفين والنزلاء".

وأكد، على أن "القطاع يتعامل بمسؤولية كبيرة وجدية مع الحدث"، وأن "الجمعية عضو في كافة اللجان المشكلة لضمان تنفيذ القرارات الحكومية".

وأعلن الأردن اليوم الأحد عن تسجيل 6 إصابات بفيروس كورونا، أحدها لدى مواطن أردني قادم من بريطانيا، و4 لدى فرنسيين كانوا داخل أحد فنادق المملكة، والإصابة السادسة لدى مواطن أردني خالط سائحة أمريكية، فيما "جميع الحالات قادمة من الخارج".

المصدر: "عمون"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا