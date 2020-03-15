كورونا.. رابع وفاة في الجزائر والإصابات ترتفع إلى 48
AFP RYAD KRAMDI
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أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد إلى 4 حالات.
ويتعلق الأمر بامرأة (84 سنة) من مدينة البليدة غرب العاصمة الجزائر.
وقالت الوزارة في بيان لها أن عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس ارتفعت إلى 48 حالة.
وأشارت الوزارة في وقت سابق إلى أن "التحقيق الوبائي ما زال مستمرا لمعرفة وتحديد هوية كل الأشخاص الذين كانوا باتصال مع المصابين"، وأن "نظام اليقظة والتأهب الذي أقرته يبقى ساري المفعول وتبقى الفرق الطبية مجندة وفي أقصى مستويات التأهب".
المصدر: وكالات