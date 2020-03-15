إغلاق المسجد الأقصى بسبب فيروس كورونا

قررت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس اليوم الأحد، إغلاق جميع المصليات المسقوفة في المسجد الأقصى، واستمرار الصلاة في ساحاته بسبب فيروس كورونا.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني قوله إن "دائرة الأوقاف الإسلامية قررت إغلاق المصليات داخل المسجد الأقصى المبارك حفاظا على صحة المصلين".

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وأضاف أن "الصلاة ستكون في ساحات المسجد مع استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية داخل المسجد".

وأوضح الكسواني أن الإغلاق سوف يستمر حتى إشعار آخر، مؤكدا أن جميع أبواب المسجد ستبقى مفتوحة أمام المصلين.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الشرطة الإسرائيلية أغلقت صباح اليوم الأحد غالبية أبواب المسجد الأقصى أمام الفلسطينيين، فيما وفرت الحماية لعشرات المستوطنين الذي اقتحموا المسجد من جهة باب المغاربة.

وجاء إغلاق أبواب الأقصى وفرض المزيد من التقييدات والإجراءات المشددة التي تحول دون دخول الفلسطينيين للمسجد، بذريعة تطبيق إجراءات وقائية لمنع انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بأن الشرطة أبقت على ثلاثة أبواب مفتوحة فقط لدخول الفلسطينيين، وهي: حطة والمجلس والسلسلة.

المصدر: "رويترز" + "عرب 48"