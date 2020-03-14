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قطر: شفاء أول 4 مصابين من كورونا

أخبار العالم العربي

قطر: شفاء أول 4 مصابين من كورونا
Reuters
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أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر الیوم السبت شفاء أربعة من المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت الوزارة، أنهم تعافوا تماما من الفيروس، بعد تلقيهم العلاج اللازم.

وقال مدير إدارة الصحة العامة بالوزارة الدكتور محمد آل ثاني في مؤتمر صحفي، إنه سيتم في الفترة المقبلة الإعلان تباعا عن تعافي حالات جدیدة من المصابين بالفيروس.

ودعا إلى عدم القلق وإلى ضرورة "تبديد الخوف لدى الجمیع من أن المرض یؤدي للوفاة وھو أمر غیر صحیح".

وذكرت المدیرة الطبية لمركز الأمراض الانتقالیة الدكتورة منى المسلماني في المؤتمر نفسه، أن الحالات الأربع التي شفیت تماما من الفیروس، تعود لمقيم أردني ومقيمة فلبينية قادمة من إيران، ولمقيم سوداني وآخر إيراني.   

المصدر: وكالات

 

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