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الأسد يصدر مرسوما بتأجيل انتخابات مجلس الشعب بسبب كورونا

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الأسد يصدر مرسوما بتأجيل انتخابات مجلس الشعب بسبب كورونا
Reuters Sana Sana
مجلس الشعب السوري (البرلمان) - أرشيف
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أعلنت وكالة "سانا" السورية، أن الرئيس بشار الأسد أصدر مرسوما يقضي بتأجيل انتخابات مجلس الشعب "البرلمان"، ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لفيروس كورونا.

وأشارت الوكالة إلى أن "المرسوم المرقم 86 للعام 2020 يقضي بتأجيل انتخابات المجلس للدور التشريعي الثالث المحددة بموجب المرسوم رقم 76 لعام 2020".

وأضافت أن التأجيل سيكون إلى يوم الأربعاء المصادف 20 أيار 2020"، وأن الإجراء يأتي ضمن حزمة اتخذتها الدولة للتصدي لفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد أن كان من المقرر إجراء الانتخابات في نيسان المقبل.

المصدر: RT + سانا

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