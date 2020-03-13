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حسن نصر الله: العدوان الأمريكي اجتياح لسيادة العراق

أخبار العالم العربي

حسن نصر الله: العدوان الأمريكي اجتياح لسيادة العراق
Reuters
أمين عام "حزب الله" حسن نصر الله
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دان أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله العدوان الأمريكي على مواقع ومنشآت للجيش العراقي والحشد الشعبي ومنشآت مدنية، معتبرا أنه اجتياح لسيادة العراق.

وأكد نصر الله "أن الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الأمريكي في العراق بدأت تلاقي وستلاقي الأجوبة المناسبة من الحكومة والشعب العراقي".

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وأعلن الجيش العراقي فجر الجمعة أن الولايات المتحدة نفذت ضربات جوية على أربعة مواقع تابعة لقوات "الحشد الشعبي" والشرطة والجيش، ما تسبب بمقتل 3 عسكريين وشرطيين اثنين ومدني، معتبرا الهجوم اعتداء سافرا على سيادة العراق.

المصدر: RT + وكالات

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