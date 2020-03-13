أمير قطر يوجه بإرسال مساعدات طبية عاجلة إلى إيران

وجه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الجمعة، بإرسال مساعدات طبية عاجلة إلى إيران نظرا لتفشي فيروس كورونا المستجد هناك بشكل كبير.

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وذكرت وكالة الأنباء القطرية، أن "هذه المساعدات تأتي مساهمة من قطر في مكافحة الوباء الذي يمثل تهديدا مشتركا يواجه العالم أجمع".

وأعلنت إيران الخميس، أنها طلبت من صندوق النقد الدولي تمويلا طارئا بمبلغ 5 مليارات دولار لمواجهة فيروس كورونا، الذي انتشر في عموم البلاد.

من جهتها، أعلنت منظمة الصحة العالمية الأربعاء الماضي، أنها باتت تعتبر فيروس كورونا "جائحة" عالمية، لكنها أكدت أن الوباء لا يزال قابلا للسيطرة عليه.

المصدر: "كونا"