تظاهرات مصرية أمام البيت الأبيض احتجاجا على سد النهضة

‎تستعد الجالية المصرية في نيويورك لتنظيم تظاهرة أمام البيت الأبيض الأحد المقبل، لحث الإدارة الأمريكية على بذل المزيد من الجهود لدعم مفاوضات سد النهضة وحماية حقوق مصر المائية.

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وقدم وفد من المهنيين والأكاديميين المصريين في الولايات المتحدة تقييما شاملا لتأثيرات سد النهضة الإثيوبي على مصر في رسالة مفتوحة إلى المجتمع الدولي، حيث أكدوا أن الحقيقة الأكثر بروزا وراء السياسة المائية لمصر، هي حقيقة أن مناخ مصر شديد الجفاف (95% منها صحراء)، وتستمد 97% من مياهها من نهر النيل وليس لديها أي مصادر أخرى للمياه.

وتابعوا: "نهر النيل هو مسألة حياة ووجود لأكثر من 110 ملايين شخص متمركزين على طول الشريط الضيق لوادي النيل والدلتا".

من جانبها، أعلنت الهيئة الوطنية اليمنية الأمريكية رفضها المساس بالحقوق التاريخية لمصر والسودان في مياه النيل أو الإضرار بمصالحهما، وتضامنها المطلق مع الشعب المصري.

وفي ختام البيان دعت الهيئة كل أبناء الجالية اليمنية وأبناء الجاليات العربية في أمريكا إلى الخروج والمشاركة في فعاليات تضامنية دعت إليها الجالية المصرية أمام البيت الأبيض والبنك الدولي في العاصمة واشنطن يوم الأحد للتضامن مع حقوق الشعب المصري في مياه النيل ورفض أي مساس بها.

المصدر: RT